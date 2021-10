Andiamo a quel paese film stasera in tv 28 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Andiamo a quel paese è il film stasera in tv giovedì 28 ottobre 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Andiamo a quel paese film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 marzo 2002

GENERE: Commedia

ANNO: 2001

REGIA: Dominick Tambasco

CAST: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Marica Coco, Stefania Bonafede, Luigi Maria Burruano, Massimo Olcese, Gino Carista, Costantino Carrozza, Dario D’Ambrosi, Gilberto Idonea, Ornella Giusto, Aurora Quattrocchi, Marcello Perracchio, Marcello Mordino, Paola Abruzzo, Leandro Parlavecchio

DURATA: 92 Minuti

Andiamo a quel paese film stasera in tv: trama

Amici da una vita, Salvo e Valentino, rimasti senza lavoro, abbandonano Palermo per far ritorno al loro paesino d’origine, sperduto nell’entroterra siciliano, Monteforte. Qui la vita è certamente meno cara e più semplice che nel capoluogo siciliano. Ciò che trovano però è un po’ diverso da quel si aspettavano: Monteforte pare abitata soltanto da anziani. Ma lungi dallo scoraggiarsi i due sfruttano la situazione. I conti da fare sono facili: a ogni anziano corrisponde una pensione, un’entrata mensile sicura su cui sarebbe sciocco non “allungare le mani”. Così Salvo e Valentino decidono di mettere in piedi un ospizio “illegale”. Ma scansafatiche come sono ben presto arrivano a elaborare un piano malefico: sposare una vecchia zia per mettersi in tasca l’intera pensione dell’anziana…

Andiamo a quel paese film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha chiuso l’edizione 2014 del Festival Internazionale del Film di Roma 2014.

Questa commedia è il quarto lavoro cinematografico della coppia di comici palermitani Salvatore Ficarra e Valentino Picone in veste di registi e attori.

Ficarra e Picone sono diventati famosi per la partecipazione al cabaret televisivo Zelig. Hanno debuttato al cinema nel 2002 con Nati Stanchi di Dominick Tambasco.

Andiamo a quel paese streaming

Andiamo a quel paese streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Andiamo a quel paese film stasera in tv: trailer

