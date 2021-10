L’uomo Che Vide L’infinito film stasera in tv 28 ottobre: cast, trama, streaming

L’uomo Che Vide L’infinito è il film stasera in tv giovedì 28 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo Che Vide L’infinito film stasera in tv: cast

La regia è di Matthew Brown. Il cast è composto da Jeremy Irons, Dev Patel, Toby Jones, Stephen Fry, Jeremy Northam, Kevin McNally.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’uomo Che Vide L’infinito film stasera in tv: trama

Il giovane Srinivasa Ramanujan indiano, consapevole delle sue potenzialità in matematica scrive una lettera all’eccentrico prof. G.H. Hardy per sottoporgli alcune sue idee sui numeri. Il prof, captate le potenzialità del giovane, lo fa venire dall’India a Cambridge e ne diventa il tutor. Siamo però nel 1913 e in quegli anni gli indiani che mettevano piede nella Gran Bretagna coloniale erano considerati alla stregua di selvaggi.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tra il giovane e spiantato indiano, contabile di Madras, e l’illustre professore nasce una vera amicizia contrastata dai pregiudizi razziali. Sotto la guida di Hardy, il suo lavoro si evolverà in modo tale da rivoluzionare per sempre la matematica e trasformare il modo in cui gli scienziati spiegano il mondo. Ma il giovane talento matematico per far conoscere al mondo la sua mente geniale, ha abbandonata in India la giovane e amata sposa Janaki, interpretata da Devika Bhise e la affezionata madre.

L’uomo Che Vide L’infinito recensione

Il film presenta molto bene il mondo universitario inglese di inizio ‘900 mostrando la vita e i rituali universitari, mettendo in luce la furbizia di un Bertrad Russell, soprannominato Bertie, e l’intelligente dolcezza di John Littlewood. È un mondo che il regista Brown dimostra di conoscere bene e che riproduce con una regia di classe ed impeccabile. Si tratta del suo secondo lungometraggio ed è un prodotto ottimamente confezionato che va ben oltre al documentario biografico, anche se è pregevole il fatto che riporta alla memoria e riabilita un grandissimo ingegno ingiustamente punito dalla vita.

Dev Patel, l’attore divenuto una star con The Millionaire, conferma di essere in grado di esprime benissimo i caratteri dei personaggi che interpreta e in questo film rende alla perfezione il carattere ostico di Ramanujan, con momenti in cui rasenta la devozione alla “divinità dei numeri”, la matematica, quasi il giovane fosse un monaco preda di una febbrile estasi creativa. Jeremy Irons interpreta l’eccentrico e illuminato professore con una classe interpretativa eccelsa. Entrambi gli attori rendono il rapporto fra i due personaggi, un’amicizia complessa e difficile, con grande delicatezza e tenacia rendendo questo elemento la chiave di volta per interpretare la storia tra la classica dialettica fra fede e scienza e fra dogma e conoscenza empirica.

L’uomo Che Vide L’infinito streaming

L’uomo Che Vide L’infinito streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

L’uomo Che Vide L’infinito film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=P60frTDkEZw

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili