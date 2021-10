The chronicles of Riddick film stasera in tv 28 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

The chronicles of Riddick è il film stasera in tv giovedì 28 ottobre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Chronicles Of Riddick film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 agosto 2004

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2004

REGIA: David Twohy

CAST: Vin Diesel, Judi Dench, Colm Feore, Alexa Davalos, Karl Urban, Linus Roache, Thandie Newton, Nick Chinlund, Keith David, Chris Astoyan, Alexis Llewellyn, David Anthony Pizzuto, Charles Zuckerman

DURATA: 115 Minuti

The Chronicles Of Riddick film stasera in tv: trama

Riddick (Vin Diesel), l’ultimo furiano, ha trascorso cinque anni di latitanza tra mondi dimenticati e pianeti ostili ai confini della galassia. Su di lui c’è una grossa taglia ed ora è braccato da un gruppo di mercenari che lo inseguono in tutto l’universo. Scoperto di essere stato tradito da una sua vecchia conoscenza: la sua cara amica Kyra si è stata catturata e non se la passa bene, per questo decide che la deve salvare, ma viene catturato e portato in un pianeta sperduto: New Mecca. Crede di essere stato tradito ma in realtà Riddick scopre che tutto è stato organizzato per fare in modo di avere il suo aiuto. Infatti lui è l’ultimo “furiano” ed sembra che sia l’unico che può salvare l’universo da un temibile nemico: Lord Marshal (Colm Feore), un despota che con il suo esercito invasore Necromonger distrugge i pianeti che scopre dopo averli sottomessi e trasformato gli abitanti in schiavi. Riddick, il prescelto dal destino, in uno scontro epico…

The Chronicles Of Riddick film stasera in tv: curiosità

Nel 2004 il film ha ricevuto ai Razzie Awards 2004 una nomination come Peggior attore per Vin Diesel.

Il film è il sequel di Pitch Black (2000). Nel 2013 ne è stato girato un seguito intitolato Riddick.

The Chronicles Of Riddick streaming

The Chronicles Of Riddick streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Chronicles Of Riddick film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/-QnvOWk4YCw

