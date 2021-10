Tale e Quale Show 2021 settima puntata: anticipazioni e imitazioni 29 ottobre

TALE E QUALE SHOW 2021 SETTIMA PUNTATA. Stasera in tv venerdì 29 ottobre 2021 torna su Rai 1 il programma delle imitazioni in prima serata condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Tale e Quale Show 2021 settima puntata: anticipazioni 29 ottobre

Sette giorni fa ha trionfato Francesca Alotta con una magistrale interpretazione di Mia Martini con “E non finisce mica il cielo”. Sul podio, a pari punti, sono finiti anche Dennis Fantina “Riccardo Cocciante” e Cirio Priello “Michael Jackson”. Quindi la classifica provvisoria di “Tale e Quale Show”, il programma condotto da Carlo Conti, vede in testa a pari punti la Alotta e i Gemelli di Guidonia, seguiti da Fantina. Venerdì 29 ottobre su Rai 1 andrà in onda il settimo e penultimo appuntamento di Tale e Quale Show. Gli undici protagonisti (tredici, tenendo conto del “trio” dei Gemelli di Guidonia) si sfideranno a colpi di imitazioni per il titolo di Campione di Tale e Quale Show 11, con la prima posizione più che mai in bilico. I punti in palio, ora, sono davvero importanti.

Tale e Quale Show 2021 settima puntata: imitazioni 29 ottobre

Queste le interpretazioni della prossima puntata: Francesca Alotta cercherà il bis con Mariah Carey, Deborah Johnson imiterà Gloria Gaynor, Federica Nargi avrà le sembianze di Cristina D’Avena, Stefania Orlando si metterà alla prova con Fiorella Mannoia, Alba Parietti avrà i panni di Mick Jagger, Dennis Fantina onorerà il mito di Elvis Presley, i Gemelli di Guidonia se la vedranno con i Pooh, Biagio Izzo dovrà provarci con Colapesce & Dimartino (questa volta in coppia con chi?), Simone Montedoro interpreterà Bobby Solo, Pierpaolo Pretelli sarà Ultimo e Ciro Priello Massimo Ranieri. Solo uno tra questi sarà campione di puntata: chi riuscirà a convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa? E si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, visto che come sempre ogni artista avrà la possibilità di arricchire la classifica, dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare (senza dimenticare la possibilità di auto-votarsi).

Tale e Quale Show 2021 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Tale e Quale Show 2021: seguilo con noi

Per commentare in diretta le imitazioni di Tale e Quale Show 2021 basta andare sull’hashtag ufficiale #TaleEQualeShow, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

