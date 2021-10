The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 29 ottobre 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 4 trama episodi 29 ottobre 2021

The Good Doctor 4 episodio 14 Maschio o femmina? Shaun e Lea scoprono che avranno una femminuccia, ma si ritrovano, ben presto, a scontrarsi quando lei dice di voler essere affiancata da una doula durante il parto e Shaun la prende male, per poi cercare di convincerla in tutti i modi che l’unica persona di cui avrà bisogno sarà lui. Nel frattempo, Morgan, Park e Asher si occupano di Bradley Vargas, un combattente nel circuito MMA, affetto da un cancro che si rifiuta di sottoporsi all’operazione necessaria, optando per una meno efficace chemioterapia. Shaun, Claire e Jordan, invece, prendono in carico il caso di Jean, un’aviatrice che ha subito una sostituzione dell’anca e che presenta sintomi davvero molto difficili da interpretare.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

