THE RESIDENT 2 EPISODI 29 OTTOBRE 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 29 ottobre 2021.

The Resident 3: trama episodi 29 ottobre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 5 Un disastro annunciato. In pronto soccorso arriva un pilota di aeri di linea visibilmente ubriaco. Dai risultati ematici, Devon intuisce che non si tratta di una serata “esagerata”, ma di un serio problema di alcolismo. Il giovane dottore è in dubbio, fare o non fare rapporto alla FAA? Devon decide di tacere, limitandosi a dare al suo paziente alcune informazioni sul programma alcolisti anonimi per poi dimetterlo. Una decisione che, successivamente, si pentirà di aver preso. Ad Atlanta, infatti, si verifica un grave incidente aereo e quel pilota potrebbe esserne la causa. Nel frattempo, Conrad parla con Nic delle ricerche che sta facendo sulla morte di Jesse, AJ rivela ai suoi genitori di aver incontrato il suo padre naturale, Mina ritrova Adaku, che le chiede di essere la madrina del bambino, e Bell si ritrova a vivere un’esperienza da paziente nel suo stesso ospedale.

The Resident 3 episodio 6 La giornata degli infermieri. E’ la giornata nazionale degli infermieri, ma al Chastain non se la passano molto bene, complici turni a dir poco sfiancanti. Tanto che Jessica, sulla strada di casa, finisce per addormentarsi al volante rimanendo coinvolta in un terribile incidente. Nel frattempo, Cain è impegnato in un’operazione particolarmente rischiosa e il suo approccio manda su tutte le furie Kit. Quando l’ortopedica si troverà, poi, a rimediare a un grave errore del collega, la situazione si farà quasi ingestibile. Conrad, intanto, scopre che al padre Marshall è stato somministrato lo stesso farmaco che potrebbe aver causato la morte di Jessie. Il “Rapace”, infine, incontra per la prima volta la sua madre naturale.

