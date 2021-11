3 Days To Kill film stasera in tv 1 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

3 Days To Kill è il film in onda stasera in tv lunedì 1 novembre 2021 in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

3 Days To Kill film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 5 giugno 2014

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: McG

CAST: Kevin Costner, Amber Heard, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen, Scott Burn, Richard Sammel

DURATA: 117 Minuti

3 Days To Kill film stasera in tv: trama

Ethan (Kevin Costner) è un agente della CIA spia internazionale. Ormai vicino ai 60 anni decide di abbandonare la sua vita vissuta con estremo rischio. Scopre di avere pochi mesi di vita a causa di un tumore e cerca di riallacciare finalmente i rapporti con la moglie e la figlia, tenute sempre a debita distanza per proteggerle dai pericoli connessi al suo lavoro. Vuole disperatamente rimediare ai propri errori e riconciliarsi con la sua famiglia, da troppo tempo trascurata. Ad Ethan viene offerta dai servizi segreti una cura miracolosa sperimentale e segreta per il suo male; ma per avere questa possibilità di guarigione dovrà portare a termine un’ultima missione: catturare il terrorista più pericoloso al mondo. Nello stesso tempo si vedrà impegnato nel difficile compito di genitore di adolescenti ribelli e dovrà destreggiarsi tra inseguimenti mozzafiato per la capitale parigina e nello stesso tempo proteggere la figlia adolescente.

3 Days To Kill film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono state effettuate in Francia, tra Parigi, Vattetot-sur-Mer, Saint-Denis e Belgrado, in Serbia.

Il termine “3 Days to Kill” è stato coniato da Zooey (Hailee Steinfeld) nella scena in cui cucinano la colazione quando dice a suo padre quanto tempo hanno da passare insieme.

Questo è uno dei due film sulle spie interpretato da Kevin Costner nel 2014: l’altro è Jack Ryan – L’iniziazione. In entrambe le pellicole l’attore veste i panni di un agente segreto del Governo americano.

3 Days To Kill streaming

3 Days To Kill streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

3 Days To Kill film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/gRcQAljokKM

