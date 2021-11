STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE PRIMA PUNTATA. Arriva in prima serata su Canale 5 mercoledì 3 novembre 2021 la nuova fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Storia di una famiglia perbene prima puntata: trama e anticipazioni 3 novembre 2021

Storia di una famiglia perbene trama prima puntata. 1985 – Maria De Santis, ultimogenita di una famiglia di pescatori, cresce insieme ai due fratelli più grandi, Giuseppe e Vincenzo. E’ una tredicenne dai modi di fare insolenti che le è valso il soprannome di Malacarne. Intelligente, caparbia e risoluta, Maria si ribella alla muta sottomissione della madre Teresa (Simona Cavallari) che subisce violenze dal marito Antonio De Santis (Giuseppe Zeno) per il bene dei suoi figli. Non solo la vita nel rione è dura ma per Maria lo è anche in famiglia, dove l’unica sua ancora di salvezza è la nonna che la sa ascoltare, capire e aiutare. Negli anni tra l’infanzia e l’adolescenza, nella vita di Maria è sempre presente Michele Straziota suo compagno di scuola, figlio della famiglia più disgraziata di Bari vecchia, quella del boss Nicola.

Anche Michele non ha una situazione familiare felice: la mamma Angelica e i fratelli Salvo e Carlo vogliono spingerlo verso l’attività di famiglia. Il ragazzo, il cui unico desiderio sarebbe quello di suonare la chitarra e cantare, si ribella inutilmente a quella vita da mafiosi ma il padre ha altri progetti per lui, iniziandolo a lavori di contrabbando. Michele ha un destino segnato e per sottrarsi è costretto alla fuga. L’amore tra Michele e Maria, anche se impossibile, li preserva dalla decadenza che li circonda. Un amore che li porterà a perdersi e ritrovarsi negli anni, osteggiato dalle famiglie in lotta da sempre tra di loro. Perché Antonio, il padre di Maria, ha un conto in sospeso con Nicola Straziota, un conto che si porta dietro da tutta una vita da quando suo padre, pescatore come lui, si è ritrovato coinvolto in un losco affare con gli Straziota. Accecato dall’odio e dall’onore ostacolerà con violenza qualsiasi tipo di legame tra Maria e Michele.

1992 – Sette anni dopo Michele, ormai ventenne (Carmine Buschini), ritorna a Bari richiamato dalle gravi condizioni di salute del padre. Deve portare a termine un’ultima complicata operazione di narcotraffico. Ma la situazione si complica quando scopre che la sua Maria, ormai maturanda, sembra averlo dimenticato, fidanzandosi con un suo compagno di liceo, figlio dell’attuale colonnello dei carabinieri, Zarra, mandato a Bari per debellare la criminalità locale (e quindi gli Straziota). Riuscirà Maria a redimere il ragazzo? Michele si salverà dalla disperata caccia delle forze dell’ordine? Trionferà l’amore?

Storia di una famiglia perbene streaming

Storia di una famiglia perbene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

Storia di una famiglia perbene sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Storia di una famiglia perbene in onda su Canale 5 basta andare sull’hashtag ufficiale #Lucedeituoiocchi, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook o Twitter della serie.

