D’Iva con Iva Zanicchi: ospiti e anticipazioni 4 novembre 2021

Lo spettacolo D’Iva con protagonista Iva Zanicchi va in onda stasera in tv giovedì 4 novembre 2021 in prima serata su Canale 5. Scopri ospiti e anticipazioni del primo appuntamento con l’aquila di Ligonchio. SCOPRI COSA C’È IN TV

Canale 5 celebra la straordinaria carriera di Iva Zanicchi con D’Iva, un one woman show in due serate-evento in prima serata giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021. Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare la Zanicchi, una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama dello show-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi.

Insomma, una non-diva alla cui carriera Canale 5 ha voluto dedicare due serate speciali chiare fin dal titolo: la Zanicchi è una diva. Il suo è stato un percorso straordinario che dall’infanzia a Ligonchio l’ha portata a esordire giovanissima nelle balere romagnole, fino ad arrivare ai più importanti palcoscenici nazionali e internazionali: da Castrocaro al Festival di Sanremo (10 partecipazioni con quattro vittorie: è la cantante donna che ha vinto più volte la manifestazione), dal Madison Square Garden di New York all’Olympia di Parigi. In queste dure serate “D’Iva” Zanicchi mostrerà tutto quello che per lei è importante, canzoni ma non solo. Vedremo tutti il suo mondo interiore, raccontato con l’abituale semplicità e allegria di una donna davvero speciale.

D’Iva con Iva Zanicchi streaming

D'Iva con Iva Zanicchi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

