Jack Reacher La prova decisiva film stasera in tv 4 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Jack Reacher La prova decisiva è il film stasera in tv giovedì 4 novembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jack Reacher La prova decisiva film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Jack Reacher

DATA USCITA: 3 gennaio 2013

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2012

REGIA: Christopher McQuarrie

CAST: Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog,

DURATA: 130 Minuti

Jack Reacher La prova decisiva film stasera in tv: trama

Sulla riva di un fiume vengono assassinate delle persone da un probabile cecchino che senza nessuna ragione o collegamento evidente ha fatto fuoco sulla folla in una cittadina del Midwest, sparando sei colpi e uccidendo cinque persone. In base ad una serie di prove schiaccianti viene arrestato un ex militare, un tiratore addestrato. Durante l’interrogatorio il presunto assassino però si proclama innocente ma viene picchiato brutalmente tanto da cadere in coma. L’accusato però prima di perdere i sensi fa il nome dell’unica persona che può aiutarlo: Jeack Reacher.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il suo avvocato si mette alla ricerca della persona indicata dal suo assistito, ma non riesce a trovare alcuna persona che abbia il nome di Reacher. All’improvviso Jeack Reacher si presenta volontariamente. E’ un ex investigatore militare dell’esercito americano, mosso soltanto dagli imperativi morali di giustizia e verità. Ha una teoria tutta sua: il militare ha molte colpe ma non di quell’eccidio. Inizia così ad indagare aiutato dalla bellissima e giovane avvocatessa. C’è un nemico invisibile che sta manovrando i fili e Reacher sa che l’unico modo per batterlo è sconfiggerlo colpo dopo colpo.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jack Reacher La prova decisiva film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dal romanzo La Prova Decisiva scritto da Lee Child nel 2005.

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 03 Ottobre 2011 – 17 Gennaio 2012 in USA.

Brad Pitt, Hugh Jackman, Vince Vaughn, Jamie Foxx e Will Smith erano stati considerati per il ruolo del protagonista, che poi è stato affidato a Tom Cruise.

Il trailer del film è stato diffuso il 3 luglio 2012, giorno del cinquantesimo compleanno di Tom Cruise.

Jack Reacher La prova decisiva streaming

Jack Reacher La prova decisiva streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jack Reacher La prova decisiva film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili