Il Giustiziere della Notte film stasera in tv 5 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Il Giustiziere della Notte è il film stasera in tv venerdì 5 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai 4.

Il Giustiziere della Notte film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Death Wish

DATA USCITA: 8 marzo 2018

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2018

REGIA: Eli Roth

CAST: Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue

DURATA: 107 minuti

Il Giustiziere della Notte film stasera in tv: trama

Il dottor Paul Kersey è un chirurgo di Chicago e vede decine di vittime della violenza che domina la città entrare al pronto soccorso dell’ospedale dove lavora. Un giorno sua moglie e sua figlia vengono aggredite all’interno della loro bella villa situata in un quartiere residenziale. La polizia ha troppe indagini da svolgere e il dott. Paul, desideroso di vendetta, decide di dare la caccia da solo ai responsabili dell’aggressione per ottenere giustizia. Mentre il suo anonimo operato cattura l’attenzione dei media, la cittadinanza s’interroga su questo giustiziere: è un angelo custode o un altro forma di violenza che attanaglia la città? Paul inizia a vivere una vita schizofrenica: di giorno come medico salva vite umane, di notte dà la morte ai criminali; in casa è un marito e padre affettuoso, nella notte diventa un oscuro combattente contro il crimine.

Il Giustiziere della Notte recensione

Il regista si è circondato da un cast di rilievo: oltre al protagonista Bruce Willis, troviamo: la moglie è interpretata da Elizabeth Shue, mentre nel ruolo del fratello Frank Kersey c’è Vincent D’Onofrio (noto a tutti per il suo personaggio Palla di Lardo di Full Metal Jacket). Tra gli attori di questa nuova versione c’è anche Dean Norris. Eli Roth ha realizzato un lungometraggio solido, ben orchestrato e coinvolgente. Certo però affronta temi e situazioni assolutamente discutibili a livello etico e civile. Fece discutere e divise il pubblico a suo tempo il primo film e sicuramente stessa sorte toccherà al remake di Roth. Il momento storico è decisamente delicato soprattutto in america dove l’uso incontrollato delle armi da fuoco da parte anche di ragazzini sta creando un dibattito acceso. Questo comunque non toglie che si tratta di un bel film d’azione.

Il Giustiziere della Notte film stasera in tv: curiosità

Si tratta remake del primo e storico capitolo della serie uscito nel 1974 diretto da Michael Winner con Charles Bronson.

Il primo film su Il giustiziere della notte uscì nei cinema nel 1974 firmato dal regista inglese Michael Winner, che diresse anche i successivi due sequel, entrambi con protagonista il carismatico Charles Bronson.

Il remake si differenzia dall’originale in diversi aspetti: 1) mentre il primo film si svolgeva a New York, nella pellicola di Eli Roth l’azione è ambientata a Chicago; 2) il protagonista è un chirurgo e non un ingegnere; 3) la figlia non viene stuprata come nella pellicola originale; 4) alla fine gli assassini vengono tutti presi e puniti.

La storia è tratta da un romanzo di Brian Garfield.

Sylvester Stallone nel 2006 aveva annunciato l’intenzione di dirigere il remake di questa pelicola del ’74, ma poi ha rinunciato.

Il Giustiziere della Notte streaming

Il Giustiziere della Notte streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva.

Il Giustiziere della Notte film stasera in tv: trailer

