The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 5 novembre 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor 4 trama episodi 5 novembre 2021

The Good Doctor 4 episodio 15 Attese. Al pronto soccorso del St. Bonaventure arrivano due ragazzini, Ethan e Mason, rimasti gravemente feriti da colpi di arma da fuoco durante una manifestazione. Le loro condizioni sono gravissime. Lea dà conforto alle due madri, mentre a sua volta attende i risultati delle sue analisi per verificare se soffre di diabete gestazionale. L’operazione chirurgica cui è sottoposto Mason riesce alla perfezione, ma, successivamente, subentrano delle complicazioni. Il paziente necessita urgentemente di una trasfusione di sangue, ma le scorte sono finite. Per Ethan la situazione è ancora più disperata. Un frammento nel proiettile potrebbe ucciderlo e nemmeno Glassman riesce a pensare a un modo per intervenire. Al termine della giornata, Lea riceve i suoi risultati. Le analisi sono buone, ma, proprio quando lei e Shaun stanno per lasciare l’ospedale, la giovane improvvisamente si accascia a terra in preda a forti dolori…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Good Doctor: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv The Good Doctor basta andare sull’hashtag ufficiale #TheGoodDoctor, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Good Doctor segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Good Doctor: link utili