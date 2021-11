THE RESIDENT 2 EPISODI 5 NOVEMBRE 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 5 novembre 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 3: trama episodi 5 novembre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 7 Scelte difficili. In seguito allo schianto con la sua macchina, Jessica viene ricoverata d’urgenza al Chastain. Gli amici fanno il possibile per salvarle la vita, ma ci sono dei contrasti sul modo migliore per affrontare le ferite. L’irruenza di Cain, ancora una volta, rischierà di complicare le cose e sarà Conrad ad avere la giusta intuizione per salvare l’amica. Jessica fortunatamente si risveglia e Irving capisce quanto la ami. Una proposta di nozze in vista? Nel frattempo, mentre c’è un nuovo scontro tra Cain e Conrad, Bell porta ai piani alti la problematica infermiere (personale insufficiente e turni massacranti, con le conseguenze che abbiamo visto) e scopre che il nuovo vicepresidente della Red Rock, Logan Kim, ha ottenuto la nomina proprio grazie a Cain. Ma per Bell i rapporti di forza potrebbero presto cambiare, grazie all’accordo con la Diacure…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 3: trama episodi 5 novembre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 8 Il giorno dell’anatra alla pechinese. Devon non crede alla leggenda metropolitana che bolla il Giorno del Ringraziamento come la giornata più pericolosa dell’anno. Irving, al contrario, ci crede eccome. I due fanno una scommessa, chi dei due, a fine turno, avrà avuto ragione? Irving sembra avere subito la meglio. Il pronto soccorso straripa di pazienti, più o meno gravi, vittime di incidenti da “Ringraziamento”. Tra loro c’è una vera e propria celebrità (che ha ingoiato un osso…) e Logan Kim ci vede subito l’opportunità per farsi pubblicità gratis, ma il caso si rivelerà più complicato del previsto. AJ, intanto, è alle prese con una cena che vede seduti allo stesso tavolo i suoi genitori adottivi e i suoi genitori biologici…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Resident sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Resident basta andare sull’hashtag ufficiale #TheResident, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Resident e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Resident: link utili