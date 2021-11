Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 7 novembre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica e Orietta Berti e, a partire dalla seconda puntata, quella di Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 7 novembre 2021

Domenica 7 novembre dalle 20.00 su Rai3 nuovo appuntamento con “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Orietta Berti.Ospiti della puntata, il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi; il Direttore Scientifico di Humanitas, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca, Professore Emerito di Patologia Generale e Vice Rettore per la ricerca presso Humanitas University Alberto Mantovani; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, Roberto Burioni; l’economista Carlo Cottarelli; Vincenzo Spadafora, autore del libro “Senza riserve. In politica e nella vita”; Michele Serra con la sua rubrica “Le cose che non ho capito”.

E ancora, Pierfrancesco Favino, nelle sale dal 18 novembre con “Promises”, nel suo primo ruolo da protagonista in una produzione internazionale; Alessandro Gassmann, in onda dall’11 novembre su Rai1 con la nuova fiction “Un Professore”; l’attrice, conduttrice e ambasciatrice UNICEF, Simona Marchini, in libreria con l’autobiografia “Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro”.

Che Tempo Che Fa – Il tavolo: ospiti 7 novembre 2021

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Orietta Berti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni, Stefano De Martino e Stash, in radio col nuovo singolo dei The Kolors, “Leoni al sole”. Tornano anche al Tavolo Alessandro Gassmann e Simona Marchini.

Che Tempo Che Fa streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Che Tempo Che Fa sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Che Tempo Che Fa sui social

Per commentare in diretta lo show televisivo Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio basta andare sull’hashtag ufficiale #CheTempoCheFa, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della rete.

