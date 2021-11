CUORI QUARTA PUNTATA. Domenica 7 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati e Carmine Buschini. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Cuori quarta puntata: trama 7 novembre 2021 su Rai 1

Cuori trama episodio 7 La verità. Delia è ancora sconvolta per quello che ha scoperto da Ilaria. È determinata a scoprire la verità che Alberto continua a negarle e così va da Luisa per chiederle aiuto. La donna, però, non ha intenzione di rivangare il passato e, per farla soffrire, mette in dubbio l’amore che Alberto provava per lei.

Cuori trama episodio 8 Dio non gioca a dadi. Alberto e Delia devono salvare una paziente che è diventata improvvisamente cianotica. Mosca approfitta del caso per rivalersi su Ferraris e sospenderlo dalla sala operatoria. Alberto si oppone, ma ha bisogno dell’aiuto di Delia per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Rosa e Virginia sono costrette a fare i conti con l’attrazione che entrambe provano per Fausto.

La serie tv Cuori streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

