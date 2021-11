xXx Il Ritorno Di Xander Cage film stasera in tv 8 novembre: cast, trama, streaming

xXx Il Ritorno Di Xander Cage è il film stasera in tv lunedì 8 novembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

xXx Il Ritorno Di Xander Cage film stasera in tv: cast

La regia è di D.J. Caruso. Il cast è composto da Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Rory McCann, Kris Wu, Tony Jaa.

xXx Il Ritorno Di Xander Cage film stasera in tv: trama

Xander Cage (Vin Diesel), ex atleta amante degli sport estremi viene assoldato dal governo come agente. Abbandona così il suo esilio volontario e affronta il mortale guerriero Xiang e la sua banda per recuperare un’arma potenzialmente letale conosciuta come Vaso di Pandora. Xander recluta un nuovo gruppo di avventurosi alleati e si ritrova coinvolto in un complotto mortale dove sono implicati alti membri dei governi mondiali, che vuole far scontrare tutti i governi mondiali.

xXx Il Ritorno Di Xander Cage streaming

xXx Il Ritorno Di Xander Cage streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

xXx Il Ritorno Di Xander Cage film stasera in tv: trailer

