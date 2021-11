Martedì 2 novembre 2021 torna Il Collegio 6 in prima serata su Rai 2 con la nuova edizione immersa negli anni ’70. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e cosa succederà ai giovani studenti nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Collegio 6 anticipazioni puntata 9 novembre 2021

Nel nuovo appuntamento de Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 ambientato in questa sesta edizione nel 1977, due alunni dovranno studiare più degli altri per superare la prova assegnata dal Preside, per aver mancato di rispetto al professor Maggi. La pena per chi non supererà la prova sarà l’espulsione dal Collegio stesso. In classe ci sarà una novità tra i professori, poiché uno di loro dovrà allontanarsi e sarà sostituito per qualche giorno. Arriveranno poi il momento della prima proiezione di un film, la prima gita fuori dal cancello, a cui potrà partecipare solo chi lo merita e una lezione di giornalismo. Non mancheranno coloro che si faranno notare per le loro intemperanze e diventeranno così degli osservati speciali, così come i malumori nel refettorio della mensa per le proposte del menu, mentre altre simpatie continueranno a sbocciare.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il Collegio 6 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del docu-reality sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili