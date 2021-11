Il commissario Lanz è la serie tv in onda stasera in tv martedì 9 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 2. Si tratta dio un telefilm poliziesco tedesco trasmesso dall’emittente televisiva ZDF con il titolo Die Chefin. Di seguito ecco trama, anticipazioni e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il commissario Lanz: trama e anticipazioni 9 novembre 2021

Il commissario Lanz stagione 8 episodio 5 In trappola. Lea, una giovane ragazza che viene dalla provincia, riesce a sfuggire agli uomini mascherati che l’hanno rapita e tenuta prigioniera. Purtroppo, non sarà l’ultima a cadere nella loro trappola.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Il commissario Lanz streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili