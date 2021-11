Suicide Squad film stasera in tv 10 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Suicide Squad è il film stasera in tv mercoledì 10 novembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Suicide Squad film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 13 agosto 2016

GENERE: Azione, Fantasy

ANNO: 2016

REGIA: David Ayer

CAST: Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Joel Kinnaman, Jai Courtney, Cara Delevingne, Viola Davis, Scott Eastwood, Raymond Olubawale, Jay Hernandez, Ike Barinholtz, Ted Whittall, Robin Atkin Downes, David Harbour

DURATA: 130 Minuti

Suicide Squad film stasera in tv: trama

Un gruppo antieroi è coinvolto in missioni pericolose, compiti delicati, azioni che portano a mettere a repentaglio la vita stessa. Con la garanzia implicita che nessuno si possa permettere di declinare la richiesta, in virtù del patto che si viene a determinare. In cambio, infatti, dell’accettazione del compito, ciascuno dei criminali reclutati per l’occasione ottiene la promessa di clemenza per le pene detentive cui è stato condannato. A mettere sul piatto della bilancia la proposta, è un ente governativo segreto gestito da Amanda Waller e chiamato Argus: si viene a creare una task force di prigionieri meta-umani messa in piedi per fronteggiare minacce soprannaturali. A guidare il gruppo, il militare Rick Flag, personalmente legato all’archeologa June Moone, detta Incantatrice, posseduta dallo spirito di un’antica sacerdotessa. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Suicide Squad film stasera in tv: curiosità

Il film è una trasposizione cinematografica delle avventure dei personaggi DC Comics creati da Ross Andru, Robert Kanigher e John Ostrander.

Il regista Ayer ha scritto anche la sceneggiatura di Suicide Squad, prodotto da Charles Roven e Richard Suckle.

La colonna sonora della pellicola è composta da Steven Price.

Suicide Squad streaming

Suicide Squad streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Suicide Squad film stasera in tv: trailer

