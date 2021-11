Jack Reacher Punto di non ritorno film stasera in tv 11 novembre: cast, trama, streaming

Jack Reacher Punto di non ritorno è il film stasera in tv giovedì 11 novembre 2021 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jack Reacher Punto di non ritorno: cast

La regia è di Edward Zwick. Il cast è composto da Tom Cruise, Cobie Smulders, Patrick Heusinger, Robert Knepper, Aldis Hodge, Austin Hébert, Sabrina Gennarino, Danika Yarosh.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Jack Reacher Punto di non ritorno film stasera in tv: trama

In questa nuova avventura basata sul 18° libro della saga best-seller Jack Reacher di Lee Child, Jack Reacher (Tom Cruise) fa ritorno al quartier generale della 110ª unità di polizia militare in Virginia, che considera come casa. La sua vecchia unità investigativa è ora guidata dalla collega il Susan Turner (Cobie Smulders), ma quando Jack arriva al quartier generale scopre che la donna è stata arrestata per spionaggio e sembra sparita nel nulla.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Reacher, che è certo dell’innocenza della sua collega e vuole trovarla, non è più un personaggio gradito anzi viene accusato ingiustamente per un crimine commesso 16 anni prima. Nel frattempo scopre complotti politici, trova la collega e la aiuta a fuggire di prigione. Inoltre viene a conoscenza di un segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre: scopre di avere un figlio e viene richiamato alle armi. Messo con le spalle al muro, Reacher sarà costretto a fuggire e lottare per la propria salvezza e quella di altre persone innocenti.

Jack Reacher Punto di non ritorno recensione

Jack Reacher Punto di non ritorno è un thriller adrenalitico di ottima fattura arricchito da azione e da una giusta dose di drammaticità. Brillante la regia anche grazie ad una sceneggiatura attenta. Gli effetti speciali non sono eccessivi e le azioni pur se spettacolari sono ben equilibrate. Gli attori impegnati in questo nuovo capitolo della serie di Jack Reacher hanno fatto un ottimo lavoro di recitazione in particolare Tom Cruise, che veste i panni del protagonista, affiancato da una brava Cobie Smulders (celebre Robin di How I Met Your Mother). Si è ritagliato il suo spazio anche Patrick Heusinger nei panni di The Hunter. Un film dunque consigliato per gli amanti del genere che tiene lo spettatore in continua suspance. Jack Reacher – Punto di non ritorno è una pellicola godibile soprattutto sul grande schermo, dove rende al massimo.

Jack Reacher Punto di non ritorno streaming

Jack Reacher Punto di non ritorno streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Jack Reacher Punto di non ritorno film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili