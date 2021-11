The Accountant film stasera in tv 11 novembre: cast, trama, streaming

The Accountant è il film stasera in tv giovedì 11 novembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Accountant film stasera in tv: cast

La regia è di Gavin O’Connor. Il cast è composto da Ben Affleck, Anna Kendrick, Jon Bernthal, J.K. Simmons, John Lithgow, Jeffrey Tambor, Alison Wright, Cynthia Addai-Robinson, Ron Yuan.

The Accountant film stasera in tv: trama

Christian Wolff (Ben Affleck) è un genio matematico autistico, ma da piccolo era un bimbo problematico vessato dal padre e protetto dalla madre, che però improvvisamente abbandona marito e figli andandosene di casa. Christian e il fratellino sono così cresciuti dal padre secondo una disciplina ferrea e assai faticosa che ha peggiorato lo stato di salute di Christian fino a farlo allontanare da ciò che restava dei suoi cari. Diventato adulto, Wolff lavora sotto copertura per grosse attività criminali. Fino a quando viene invischiato in un affare molto pericoloso e inizia ad essere pedinato segretamente dal dipartimento di Stato.. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

The Accountant streaming

The Accountant streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Accountant film stasera in tv: trailer

