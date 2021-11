A Lonely Place to Die film stasera in tv 12 novembre: cast, trama, streaming

A Lonely Place to Die è il film stasera in tv venerdì 12 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Lonely Place to Die film stasera in tv: cast

La regia è di Julian Gilbey. Il cast è composto da Alec Newman, Ed Speleers, Melissa George, Kate Magowan, Garry Sweeney, Sean Harris, Stephen McCole, Karel Roden, Eamonn Walker, Paul Anderson, Mathew Zajac.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Lonely Place to Die film stasera in tv: trama

Un gruppo di cinque alpinisti, gli esperti Alison e Rob, la coppia sposata Alex e Jenny e il più giovane Ed, impegnati in escursioni e scalate nelle Highlands, si imbattono in una ragazzina, letteralmente sepolta viva, nel profondo della foresta. Liberata dal suo luogo di prigionia la terrorizzata ragazza, che non parla inglese e di cui scoprono solo il nome, Anna, la portano in salvo con loro, diventando, così, inevitabile, preda degli spietati rapitori, disposti ad uccidere senza alcuna esitazione per recuperare Anna e poter ottenere i milioni di euro del riscatto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

A Lonely Place to Die streaming

A Lonely Place to Die streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

A Lonely Place to Die film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili