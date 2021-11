Black or white film stasera in tv 12 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Black or white è il film stasera in tv venerdì 12 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Black or white film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 5 marzo 2015

GENERE: Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Mike Binder

CAST: Kevin Costner, Octavia Spencer, Jillian Estell, Gillian Jacobs, Jennifer Ehle, Joe Chrest, Mpho Koaho, David Jensen, André Holland

DURATA: 121 Minuti

Black or white film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. La figlia diciassettenne di Elliot Anderson, un ricco avvocato di pelle bianca, perde la vita dando alla luce una bambina, Eloise, il cui padre è un ragazzo di colore tossicodipendente. Il nonno, che ha appena perso la moglie in un incidente d’auto, si prende cura della nipote che è tutto ciò che gli resta della propria famiglia. Dalla morte della figlia, Elliot si consola troppo e troppo spesso con la bottiglia, ma segue con cura e amore la nipotina. La nonna paterna di Eloise, Rowena, si fa avanti si presenta rivendicando il diritto del figlio di crescere la bambina e nonno Elliott si trova coinvolto in una dura battaglia legale per la custodia della nipote. Infatti l’avvocato di Rowena, che è anche suo nipote, cercherà di inquadrare la situazione come il sopruso di un vecchio ricco bianco contro un giovane povero e nero..

Black or white film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival.

Black or white è stato presentato anche al Festival internazionale del film di Roma 2014.

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 30 gennaio del 2015.

Le location sono tutte americane. Gran parte delle scene girate a New Orleans, città dello stato della Louisiana che all’epoca riconosceva buoni sgravi fiscali alle case cinematografiche.

Black or white streaming

Black or white streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Black or white film stasera in tv: trailer

