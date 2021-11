Gifted Il dono del talento film stasera in tv 12 novembre: cast, trama, streaming

Gifted Il dono del talento è il film stasera in tv venerdì 12 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Movie. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gifted Il dono del talento film stasera in tv: cast

La regia è di Marc Webb. Il cast è composto da Chris Evans, Mckenna Grace, Jenny Slate, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell, Glenn Plummer, Joe Chrest.

Gifted Il dono del talento film stasera in tv: trama

In una cittadina nei pressi di Tampa, in Florida, Frank Adler è un uomo single impegnato a crescere sua nipote Mary, figlia di sua sorella deceduta quando la bambina era ancora in fasce. La bambina ora ha sette anni e dimostra di possedere un talento naturale per i numeri e la matematica: riesce a risolvere da sola equazioni complesse di livello avanzato, destando l’interesse di preside e insegnanti. La nonna della bambina, colpita dal suo genio precoce, vorrebbe per la per la nipotina una formazione adeguata in un ambiente accademico, in particolare nel moderno Massachusetts, e seguita da un team di insegnanti specializzati a sua disposizione.

Ma i piani della donna per la nipote minacciano di separarla dalle cure dello zio Frank, che è determinato a prestare fede alla promessa fatta alla sorella prima che morisse, ovvero garantire a sua figlia un’infanzia serena e spensierata, cadenzata dagli impegni della scuola pubblica e dai pomeriggi di gioco con i coetanei. I due modi diversi di immaginare il futuro di Mary finiscono ben presto per scontrarsi in una battaglia legale per l’affido, nella quale anche Mary sarà impaziente di dire la sua. Come si gestisce la “non normalità” di un bambino?

Gifted Il dono del talento streaming

Gifted Il dono del talento streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Gifted Il dono del talento film stasera in tv: trailer

