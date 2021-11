First Kill film stasera in tv 13 novembre: cast, trama, streaming

First Kill è il film stasera in tv sabato 13 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

First Kill film stasera in tv: cast

La regia è di Steven C. Miller. Il cast è composto da Bruce Willis, Hayden Christensen, Ty Shelton, Gethin Anthony, Megan Leonard, Tyler Jon Olson, Jesse Pruett, Shea Buckner, William DeMeo, Magi Avila.

First Kill film stasera in tv: trama

Il broker di Wall Street Will (Bruce Willis) e suo figlio Danny (Hayden Christensen) si imbattono in un criminale ferito durante una battuta di caccia. Provano a salvarlo, ma lui decide di rapire il ragazzo. I legami familiari, allora, vengono messi a dura prova.

First Kill streaming

First Kill streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

First Kill film stasera in tv: trailer

