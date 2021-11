CUORI QUINTA PUNTATA. Domenica 14 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati e Carmine Buschini. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Cuori quinta puntata: trama 14 novembre 2021 su Rai 1

Cuori trama episodio 9 Suzanne. Alberto è in un locale con Karen quando, tra la folla, un uomo accusa un malore: è Gianni Sciortino, un playboy di una certa fama. L’uomo viene ricoverato nell’entusiasmo delle pazienti, che fanno a gara per procurarsi un autografo. Nonostante gli atteggiamenti da spaccone, Gianni è un fine osservatore e non ci mette molto a intuire i sentimenti che ci sono fra Delia e Alberto, ma anche la gelosia che Virginia prova per la vicinanza fra Rosa e Fausto. Mentre discutono su come risolvere il problema di Sciortino, Mosca si intromette: ora che Cesare è partito per l’America, il capo chirurgo non trova argini alla sua ambizione. Si sente padrone del reparto e così prende il controllo della situazione. È solo grazie all’intuito di Delia e Alberto che ci si accorge che la vita di Sciortino è in imminente pericolo e l’uomo deve essere operato, nonostante li abbia tenuti all’oscuro di un terribile segreto.

Cuori trama episodio 10 Corto circuito. Quando giunge la notizia che la Fracci terrà uno spettacolo in città, Rosa non sta più nella pelle. Le tenta tutte per convincere i medici a lasciarla partecipare e non è disposta ad accettare un no come risposta. Nel frattempo, il soggiorno americano di Cesare desta qualche dubbio in Mosca, che, sospettoso, comincia a intuire parte della verità. Quello non è però l’unico mistero con cui l’équipe deve fare i conti: una paziente rifiuta all’ultimo minuto di farsi operare, senza dare spiegazioni. Quando l’emergenza sembra rientrata, Delia sparisce nel nulla. Nessuno in reparto sembra averla vista. A complicare le cose, un improvviso cortocircuito che, durante una delicatissima operazione, fa saltare la luce, rendendo inutilizzabili i macchinari che tengono in vita il paziente. È una corsa contro il tempo per terminare l’intervento, riattivare i generatori e ritrovare la cardiologa scomparsa..

Cuori streaming

La serie tv Cuori streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

