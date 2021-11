On The Milky Road Sulla Via Lattea film stasera in tv 14 novembre: cast, trama, streaming

On The Milky Road Sulla Via Lattea è il film stasera in tv domenica 14 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

On The Milky Road Sulla Via Lattea film stasera in tv: cast

La regia è di Emir Kusturica. Il cast è composto da Monica Bellucci, Emir Kusturica, Sergej Trifunovic, Bajram Severdzan.

On The Milky Road Sulla Via Lattea film stasera in tv: trama

Primavera durante la Guerra. Ogni giorno un uomo trasporta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati. Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando… fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana sconvolgerà la sua vita completamente. Inizia così una storia di passione, di amore proibito, che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Si sono uniti per caso e niente e nessuno sembra in grado di fermarli.

On The Milky Road Sulla Via Lattea recensione

Kusturica, che è regista ed interprete al tempo stesso del film, torna a raccontare del sanguinoso conflitto che ha distrutto la sua patria in una nuova prospettiva. Attraverso l’amore tra due persone che non hanno più nulla da perdere. il regista vuole opporsi alla crudeltà della guerra portata avanti da uomini affogati nella follia. Interessante l’uso di immagini dedicate ad animali a sottolineare l’irrazionalità del comportamento umano contrario ad ogni legge di natura: ecco allora le inquadrature dedicate a un falco pellegrino o ad un serpente, all’asino che affianca il protagonista nella sua missione di portare il latte ai soldati in prima linea, oppure la crudezza dell’immagini di oche che sguazzano nel sangue di un maiale sgozzato o della gallina impazzita che lotta con la propria immagine allo specchio. Da evidenziare che Monica Bellucci offre in questa pellicola una delle più belle e profonde interpretazioni della sua lunga carriera.

On The Milky Road Sulla Via Lattea streaming

On The Milky Road Sulla Via Lattea streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

On The Milky Road Sulla Via Lattea film stasera in tv: trailer

