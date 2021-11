Interceptor Il guerriero della strada film stasera in tv 15 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Interceptor Il guerriero della strada è il film stasera in tv lunedì 15 novembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Interceptor Il guerriero della strada film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Mad Max 2: The Road Warrior

GENERE: Azione, Fantascienza

ANNO: 1982

REGIA: George Miller

CAST: Mel Gibson, Virginia Hey, Emil Minty, Kjell Nilsson, Max Phipps, Michael Preston, Bruce Spense, Vernon Welles, William Zappa, Arkie Whiteley

DURATA: 92 Minuti

Interceptor Il guerriero della strada film stasera in tv: trama

Siamo in un in un ipotetico Duemila catastrofico, una sorta di Medioevo futuro, in cui l’umanità è stata decimata da molte guerre. Gli uomini rimasti sono divisi in due clan rivali che vivono bivaccando attorno a residui pozzi di petrolio, combattendo per il possesso di carburante, che sta per mancare totalmente dal pianeta. Max è un guerriero solitario che cerca in tutti i modi di vendicate la strage della sua famiglia, avvenuta anni prima da criminali della strada.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Interceptor Il guerriero della strada film stasera in tv: curiosità

Il film è il sequel di Interceptor . Sono seguiti altri due capitoli della saga, Mad Max – Oltre la sfera del tuono e Mad Max: Fury Road .

. Sono seguiti altri due capitoli della saga, e . Le riprese sono state effettuate vicino a Broken Hill, in Australia.

La pellicola è diventata un vero e proprio cult e ha vinto il Saturn Award come miglior film internazionale.

Interceptor Il guerriero della strada film streaming

Interceptor Il guerriero della strada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Interceptor Il guerriero della strada film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili