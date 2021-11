Scary Stories to Tell in the Dark film stasera in tv 15 novembre: cast, trama, streaming

Scary Stories to Tell in the Dark è il film stasera in tv lunedì 15 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Scary Stories to Tell in the Dark film stasera in tv: cast

La regia è di André Øvredal. Il cast è composto da Zoe Margaret Colletti, Austin Abrams, Gabriel Rush, Michael Garza, Austin Zajur, Dean Norris, Gil Bellows, Lorraine Toussaint, Natalie Ganzhorn.

Scary Stories to Tell in the Dark film stasera in tv: trama

Il 1968 e i suoi tumulti non arrivano a Mill Valley, piccola cittadina degli Stati Uniti sulla quale, più che altro, aleggia l’ombra dei Bellows e della loro dimora. Qui Sarah, accusata dell’omicidio di diversi bambini, scrive un’antologia di racconti dell’orrore prima di suicidarsi mettendo fine a un’esistenza straziante. Il suo libro arriva nelle mani di quattro ragazzi, Stella, Ramon, Chuck e Auggie che decidono di far visita alla “casa stregata”, cioè villa Bellows, ormai vuota dopo la morte di Sarah. Gli strani episodi vissuti durante la visita non fermano gli adolescenti e una di loro, Stella, porta a casa il manoscritto che presto si popola di nuove storie: nello stesso tempo a Mill Valley spariscono misteriosamente alcuni ragazzi della città, i cui nomi sono riportati proprio nei racconti dell’orrore. Ed è quando che anche i nomi dei protagonisti compaiono sul libro che la paura cresce insieme alla suspence.

Scary Stories to Tell in the Dark streaming

Scary Stories to Tell in the Dark streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Scary Stories to Tell in the Dark film stasera in tv: trailer

