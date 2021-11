CUORI SESTA PUNTATA. Martedì 16 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati e Carmine Buschini. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Cuori sesta puntata: trama 16 novembre 2021 su Rai 1

Cuori trama episodio 11 Miracoli. Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto, che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta: non sa più per chi batta il suo cuore. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con gli abusi di potere a cui si è lasciato andare. Cerca di contrattaccare, alludendo alle sue scoperte sulla salute cagionevole di Corvara, ma il primario non è disposto ad arrendersi e l’arma per combattere quella battaglia l’ha portata con sé direttamente dall’America: una valvola artificiale che potrebbe risolvere il problema di Rosa una volta per tutte. È un’operazione delicata e rischiosa, ma vale la pena tentare. Peccato che la ragazza si sia convinta che per lei non ci siano più speranze a abbia deciso di lasciare l’ospedale…

Cuori trama episodio 12 La scelta di Mosca. In ospedale c’è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai, sta discutendo con il marito geloso e retrogrado. Quella scenata innesca una crisi cardiaca nella donna e, nonostante l’operazione sia un successo, le sue condizioni restano critiche. È Delia ad avere un’idea: armata di tende per la doccia e di bombole d’ossigeno, improvvisa una tecnica che ha visto a Houston. È un rischio, ma è disposta ad assumersi la responsabilità di un eventuale fallimento. La decisione della cardiologa va ad accrescere la tensione in un reparto già segnato dalla guerra fra primario e capo chirurgo. Umiliato da Cesare, Mosca si trova anche a dover fare i conti con quello che, ai suoi occhi, è un tradimento da parte di Agata. Ha perso ogni speranza ed è per questo che, quando vede il signor Bottai intrufolarsi di notte in reparto, decide di dare ascolto alla parte più ambiziosa e oscura del suo cuore.

Cuori streaming

La serie tv Cuori streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

