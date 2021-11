Joker film stasera in tv 16 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Joker è il film stasera in tv martedì 16 novembre 2021 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Joker film stasera in tv: cast

La regia è di Todd Phillips. Il cast è composto da Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Shea Whigham.

Joker film stasera in tv: trama

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), vive con l’anziana madre e si guadagna da vivere facendo pubblicità per strada travestito da clown, mentre aspetta di avere il giusto materiale per realizzare il sogno di diventare un comico. Interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, Arthur è un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham, una società che lo ignora e lo umilia in continuazione. Intrappolato in un’esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur decide di reagire e questa ribellione provocherà una reazione a catena di eventi, che si rivelano utili alla cruda analisi di questo personaggio.

Joker film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo stand alone sul più famoso ed iconico villian di Gotham City.

Per la sua interpretazione come Joker, Joaquin Phoenix ha vinto l’Oscar come migliore attore protagonista.

Si tratta della seconda volta in cui l’Academy Awards ha premiato un attore per questo personaggio: si tratta di Eath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro.

Joker streaming

Joker streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Joker film stasera in tv: trailer

