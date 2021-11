Dracula Untold film stasera in tv 17 novembre: cast, trama, streaming

Dracula Untold è il film stasera in tv mercoledì 17 novembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Dracula Untold film stasera in tv: cast

La regia è di Gary Shore. Il cast è composto da Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Samantha Barks, Charlie Cox, Zach McGowan, William Houston, Noah Huntley, Ronan Vibert, Diarmaid Murtagh, Joseph Long.

Dracula Untold film stasera in tv: trama

Nell’antico medioevo il sultano turco era solito cercare dei bambini per reclutarli ed addestrarli militarmente per farne soldati scelti. Vlad III di Valacchia era fra questi ed era noto a tutto il popolo come “l’impalatore” perchè questa era il sistema di tortura a morte che era solito usare per i nemici e i traditori. Vlad decise un giorno di ritirarsi dall’esercito e divenne il principe di Transilvania con l’intento di condurre una vita all’insegna del pentimento.

Si sposa con la bella Mirena e dalla loro unione nasce un figlio, Ingeras. Purtroppo per lui il passato non lo abbandona e il sultano ritorna per richiedere nuovi bambini fra cui il figlio di Vlad. Nel disperato tentativo di arrestare l’avanzata dei Turchi che minacciano di utilizzare la Transilvania come punto d’appoggio per conquistare il resto dell’Europa, il principe Vlad chiede aiuto ad un’oscura creatura che vive nei meandri di una caverna, una creatura capace di donargli incredibili poteri. In cambio dei poteri che riceve, Vlad rinuncerà per sempre alla sua natura umana.Vlad la va a cercare. Vlad ed il suo terribile segreto riescono a tener lontani i turchi ma nel frattempo il sultano Maometto II rapisce Ingeras e Vlad è pronto a tutto per riaverlo e inizia la leggenda di Dracula…

Dracula Untold streaming

Dracula Untold streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Dracula Untold film stasera in tv: trailer

