STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE TERZA PUNTATA. Arriva in prima serata su Canale 5 mercoledì 17 novembre 2021 la nuova fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Di seguito trama e anticipazioni della puntata.

Storia di una famiglia perbene terza puntata: trama e anticipazioni 17 novembre 2021

Storia di una famiglia perbene trama terza puntata. Sono passati 7 anni: è il 1992 e Maria è all’ultimo anno di liceo divisa tra lo studio, il volontariato e la vita difficile al rione. Ha un nuovo amore, Alessandro, studente della Bari bene dallo spirito rivoluzionario. Michele, che era andato via per sfuggire al suo destino criminale, è costretto a ritornare a Bari. Don Nicola, infatti, è malato: ha in ballo un grosso traffico con gli albanesi che non devono saperlo fragile e vulnerabile, e crede che solo suo figlio minore sia in grado di portar a termine l’accordo con Kristi. Tutto il rione parla di questo ritorno, e Antonio è preoccupato che i due si rivedano: ed anche se Maria promette al padre che ciò non succederà, i due ragazzi si ritrovano alla festa del matrimonio di Giuseppe. Allora Antonio, infuriato, interviene.

Storia di una famiglia perbene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

