Ex Machina film stasera in tv 18 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Ex Machina è il film stasera in tv giovedì 18 novembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ex Machina film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 luglio 2015

GENERE: Drammatico, Fantascienza

ANNO: 2015

REGIA: Alex Garland

CAST: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Chelsea Li, Evie Wray, Sonoya Mizuno, Corey Johnson, Deborah Rosan

DURATA: 108 Minuti

Ex Machina film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Caleb Smith, un programmatore di 26 anni, viene selezionato per partecipare a un esperimento innovativo nel campo dell’intelligenza artificiale. Il giovane deve trascorrere una settimana nella residenza di montagna del brillante AD della società per cui lavora, Nathan Bateman. Giunto nella remota tenuta di Bateman, Caleb scopre che questi lo ha scelto come test umano in un esperimento tanto strano quanto affascinante in cui deve interagire con la prima vera intelligenza artificiale al mondo, ospitata nel corpo di una ragazza robot. Ma la bella e affascinante robot si rivela più sofisticata e maliarda del previsto…

Ex Machina film stasera in tv: curiosità

Il titolo deriva dalla frase latina “Deus Ex-Machina” ( dio dalla macchina) ha origine dallle antiche tragedie greche dove spesso per risolvere i problemi dei personaggi veniva utilizzato l’arrivo del dio risolutore e foriero di un lieto fine, rappresentato da un attore calato dal cielo (dall’alto della scena) tramite una piattaforma (macchina).

Il film segna l’esordio alla regia di Alex Garland (28 Giorni Dopo, Sunshine, Dredd), che ne ha anche scritto la sceneggiatura.

Ex Machina streaming

Ex Machina streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ex Machina film stasera in tv: trailer

