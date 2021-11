L’Angelo Del Male Brightburn film stasera in tv 18 novembre: cast, curiosità, trama, streaming

L’Angelo Del Male Brightburn è il film stasera in tv giovedì 18 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Angelo Del Male Brightburn film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 23 maggio 2019

GENERE: Horror

ANNO: 2019

REGIA: David Yarovesky

CAST: Elizabeth Banks, David Denman, Jackson A. Dunn, Matt Jones, Meredith Hagner, Gregory Alan Williams, Steve Agee, Stephen Blackehart, Mike Dunston

DURATA: 90 Minuti

L’Angelo Del Male Brightburn film stasera in tv: trama

Tori Breyer è una donna felicemente sposata che non è riuscita ad avere un figlio. Dopo una lunga attesa il sogno di Tori finalmente si avvera con l’arrivo di un misterioso neonato. Il piccolo Brandon è un bambino brillante, di talento e curioso. Gli riesce però difficile farsi degli amici coetaneo e preferisce la compagnia di adulti. Quando si avvicina alla pubertà, si manifesta in lui un potente lato oscuro e Tori inizia a consumarsi da terribili dubbi su suo figlio. Brandon inizia a seguire i suoi impulsi e si trasforma in un crudele predatore che …

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Angelo Del Male Brightburn recensione

Con questa pellicola il visionario regista presenta una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror. il protagonista è infatti una specie di Superman che usa i suoi superpoteri per fare del male. Siamo di fronte ad un horror non eccessivamente complesso ma efficace. La regia di David Yarovesky, pur senza particolari ricercatezze noir, è comunque funzionale ad una buona storia. Non mancano scene splatter e attimi di vero spavento. Tra gli attori stupisce la bravura del giovane protagonista, Jackson A. Dunne, che riesce perfettamente ad essere molto inquietante.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Angelo Del Male Brightburn film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura è stata scritta da Mark Gunn e Brian Gunn ripsettivamente cugino e fratello del produttore della pellicola.

L’Angelo Del Male Brightburn streaming

Come vedere L’Angelo Del Male Brightburn streaming? Il film sarà disponibile online demand non appena verrà messo in programmazione un suo prossimo passaggio televisivo. Sia sui canali satellitari di Sky sia su quelli in chiaro Rai o Mediaset, una volta che il film sarà in programmazione sarà visibile anche sul decoder o sulle piattaforme streaming RaiPlay e MediasetPlay.

L’Angelo Del Male Brightburn film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili