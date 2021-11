THE RESIDENT 2 EPISODI 19 NOVEMBRE 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 19 novembre 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3: trama episodi 19 novembre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 10 Una verità scomoda. Per Devon è l’ultimo giorno da tirocinante. Insieme a Conrad, il giovane medico si trova di fronte a un vero e proprio dilemma morale. Un paziente è in lista per un trapianto di rene, ma ha tentato il suicidio. Le regole dell’ospedale a riguardo sono molto strette, in casi di tendenze suicide, i pazienti devono essere immediatamente esclusi dalla lista trapianti. Devon e Conrad, questa volta concordi, decidono di mentire e omettere il tentato suicidio. Sfortunatamente, mentre Conrad parla con il paziente suggerendogli di rivolgersi a un centro specializzato in problemi mentali, il chirurgo incaricato del trapianto lo sente, decidendo immediatamente di denunciarlo al consiglio di amministrazione del Chastain. Proprio quando Conrad stava per ottenere una promozione e chiedere a Nic di sposarlo. Nel frattempo, Bell scopre che Cain sta mantenendo in vita pazienti morti cerebralmente per non abbassare il suo tasso di sopravvivenza.

The Resident 3 episodio 11 In caduta libera. Licenziato dal Chastain, Conrad fatica a trovare un senso a quanto accadutogli. Per distrarsi, il giovane medico decide di accompagnare Finn, un suo paziente affetto da distrofia muscolare, in un’esperienza a gravità zero. Mentre si trovano nella struttura, uno degli altri clienti, Reggie, ha un infarto e Conrad è costretto a intervenire. Nel frattempo, al Chastain, l’influenza di Cain, ora nuovo capo di chiurugia, si fa sempre più opprimente. Mina, intanto, deve occuparsi della bambina di Adaku, mentre Bell ottiene buone notizie dalle vendite dell’integratore che ha deciso di pubblicizzare. Un investimento che sembra far gola anche a Cain.

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

