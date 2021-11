American Assassin film stasera in tv 20 novembre: cast, trama, curiosità, streaming, recensione

American Assassin è il film stasera in tv sabato 20 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai 4. La pellicola di genere d’azione/thriller è diretta da Michael Cuesta, mentre sono protagonisti Dylan O’Brien e Michael Keaton. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

American Assassin film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 23 novembre 2017

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2017

REGIA: Michael Cuesta

CAST: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar, Taylor Kitsch, David Suchet, Navid Negahban, Scott Adkins

PAESE: USA

DURATA: 112 Minuti

American Assassin film stasera in tv: trama

Mitch Rapp (Dylan O’Brien) è uno studente universitario e atleta promettente con tutta la spensieratezza della gioventù. Tutto cambia quando la fidanzata viene uccisa durante un terribile attacco terroristico contro centinaia di cittadini americani. Così Mitch decide di cambiare vita e riversare tutta la sua rabbia nell’impegno a superare il difficile addestramento della CIA invece di elaborare il lutto. Dopo mesi di durissimi sforzi fisici e prove psicologiche, viene assoldato dall’agenzia. Lo nota il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley (Michael Keaton), un Navy S.E.A.L. dai modi ruvidi che lo arruola per un’operazione clandestina di antiterrorismo. Lo scopo è quello di indagare su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente.

American Assassin film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sull’omonimo romanzo best seller di Vince Flynn.

Per il ruolo di Mitch Rapp sono stati considerati Gerard Butler, Colin Farrell e Matthew Fox. La parte è stata offerta poi a Chris Hemsworth, che ha rifiutato.

Il film è stato girato in parte a Londra, Roma e Budapest.

American Assassin streaming

American Assassin streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

American Assassin film stasera in tv: recensione

“Non lasciare mai che diventi una questione personale.” Questa la frase insegnamento chiave di tutto il film, pronunciata dal veterano di guerra Michael Keaton, trainer della CIA, incaricato di trasformare in agente infallibile il nostro protagonista in cerca di vendetta (Dylan O’Brien, giovane star di Maze Runner – Il labirinto, e della serie TV Teen Wolf ).

American Assassin è il primo adattamento su grande schermo del best seller di Vince Flynn che narra appunto le vicende di uno degli eroi di fiction più popolari del panorama contemporaneo: il giovane Mitch Rapp, agente della CIA in fuga dal suo passato. Il film è un susseguirsi di scene action molto coinvolgenti, realistiche e piene di suspence (basti pensare alla sola sequenza iniziale). L’azione si sviluppa freneticamente in diverse ambientazioni che spaziano dalla Turchia (Instanbul) all’Italia (Roma).

Per realizzare le numerose riprese di combattimenti corpo a corpo sia Michael Keaton che Dylan O’Brien hanno seguito una durissima fase di preparazione atletica. Il protagonista è stato addirittura allenato da Roger Yuan che, tra gli altri, può vantare di aver preparato in arti marziali miti del calibro di Jackie Chan e Daniel Craig (il mitico 007 di Skyfall). Ma oltre all’azione, il regista Michael Cuesta riesce a donare sufficiente profondità psicologica al suo protagonista, seguendolo nel suo percorso di formazione e di evoluzione da giustiziere solitario ad eroe. Tra rabbia e spirito di vendetta Mitch Rapp saprà mettere le sue capacità al servizio di una causa più alta lavorando per la CIA per sventare un complotto terroristico contro gli Stati Uniti.

Un avvincente Spy thriller che convince per il ritmo serrato, il realismo delle scene d’azione e l’intensa interpretazione fisica dei personaggi da parte dei due attori protagonisti. Consigliato a chi ama l’action puro e le spy story classiche basate su personaggi ed emozioni credibili.

Recensione a cura di Andy Boy

American Assassin film stasera in tv: trailer

