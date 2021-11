Dalida film stasera in tv 20 novembre: cast, trama streaming

Dalida è il film stasera in tv sabato 20 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai Movie. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dalida film stasera in tv: cast

La regia è di Lisa Azuelos. Il cast è composto da Davide Lorino, Jean-Paul Rouve, Vincent Perez, Riccardo Scamarcio, Niels Schneider, Nicolas Duvauchelle, Michaël Cohen, Alessandro Borghi, Sveva Alviti, Valentina Carli, Brenno Placido, F. Haydee Borelli, Patrick Timsit, Ercole Alviti, Philippe Blondelle.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dalida film stasera in tv: trama

Il film ripercorre in modo completo la vita e la carriera della celebre cantante francese di origine italiana Jolanda Gigliotti, in arte Dalida. La storia parte dalla sua nascita al Cairo nel 1933, passando per la sua prima performance all’Olympia di Parigi nel 1956, il matrimonio con il titolare della Radio Europe n.1 Lucien Morisse alla Disco Music della fine anni ’70. E ancora vedremo i viaggi iniziatici in India fino al successo globale grazie alla canzone Gigi L’Amoroso nel 1974 senza tralasciare la partecipazione al festival di Sanremo 1967 con la celebre Ciao Amore, Ciao. Il film Dalida è di fatti il ritratto intimo di una donna assoluta, complessa e moderna in un’epoca che lo era molto meno. Dalida non è stata solo una donna da record, l’artista francese più pagata del mondo dello spettacolo, 170 milioni di dischi venduti, 2000 canzoni incise, 70 dischi d’oro ecc – racconta la regista – quanto una personalità fuori dal comune. Le persone celebri non osano forzare il destino. Lei sì.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Dalida streaming

Dalida streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raimovie ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Dalida film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili