Lost in space Perduti nello spazio film stasera in tv 20 novembre: cast, trama, streaming

Lost in space Perduti nello spazio è il film stasera in tv sabato 20 novembre 2021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lost in space Perduti nello spazio film stasera in tv: cast

La regia è di Stephen Hopkins. Il cast è composto da Mark Goddard, Heather Graham, William Hurt, Jared Harris, Gary Oldman, Mimi Rogers, Lacey Chabert, Jack Johnson, Matt LeBlanc.

Lost in space Perduti nello spazio film stasera in tv: trama

Nell’anno 2058 gli abitanti della Terra devono trovare un altro pianeta abitabile, per fronteggiare i caccia della rivolta. Così un’astronave con a capo Don West e con la famiglia Robinson a bordo, parte alla volta del pianeta Alpha Prime. Ma dopo un inizio tranquillo l’astronave deve difendersi dai tentativi di sabotaggio portati dal dottor Zachary Smith.

Lost in space Perduti nello spazio streaming

Lost in space Perduti nello spazio streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

