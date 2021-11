La meccanica delle ombre film stasera in tv 21 novembre: cast, trama, streaming

La meccanica delle ombre è il film stasera in tv domenica 21 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La meccanica delle ombre film stasera in tv: cast

La regia è di Thomas Kruithof. Il cast è composto da Simon Abkarian, Sami Bouajila, François Cluzet, Alba Rohrwacher, Denis Podalydes, Daniel Hanssens, Bruno Georis.

La meccanica delle ombre film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Duval, attualmente disoccupato, è un meticoloso contabile, è un uomo riflessivo abituato a rispettare scrupolosamente le regole, ed è anche un ex alcolista. Un bel giorno viene contattato da una misteriosa organizzazione perché trascriva delle telefonate intercettate senza fare e farsi domande. Lui accetta il lavoro senza sospetti, in quanto l’impiego restituirebbe una certa stabilità alla sua vita. Molto presto, però, si troverà a mettere per iscritto imbrogli politici di tutti i tipi, ritrovandosi d’un tratto invischiato in un pericoloso intrigo che vede coinvolti i servizi segreti e le alte sfere del governo francese… Per lui forse è arrivato il momento di iniziare a disobbedire.

La meccanica delle ombre streaming

La meccanica delle ombre streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La meccanica delle ombre film stasera in tv: trailer

