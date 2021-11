90 minuti per salvarla film stasera in tv 23 novembre: cast, trama, streaming

90 minuti per salvarla è il film stasera in tv martedì 23 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

90 minuti per salvarla film stasera in tv: cast

La regia è di Kantz. Il cast è composto da Craig Barnett, Brian Austin Green, Luciana Carro, John Colton, Shaun T. Benjamin, Jeffrey Combs, Chira Cassel, Larry Hanes.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

90 minuti per salvarla film stasera in tv: trama

Tony ha un bell’aspetto, una bella moglie e una promettente carriera davanti a sé. Seduto ad una riunione d’affari, l’uomo riceve una chiamata che chiede un riscatto di 50.000 dollari per aver salva la vita della compagna.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

90 minuti per salvarla streaming

90 minuti per salvarla streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili