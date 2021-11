Martedì 23 novembre 2021 torna Il Collegio 6 in prima serata su Rai 2 con la nuova edizione immersa negli anni ’70. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e cosa succederà ai giovani studenti nel nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Il Collegio 6 anticipazioni puntata 23 novembre 2021

In cortile il Preside è pronto per il tradizionale discorso d’inizio settimana che si preannuncia ricca di sorprese e si concluderà con la consegna delle pagelle di metà corso. Per cominciare, gli studenti – divisi in due squadre – saranno impegnati in una partita di calcio e daranno vita a un vero e proprio “derby” del Collegio. Sarà poi la volta di cimentarsi in uno shooting fotografico: divisi in quattro gruppi, gli allievi dovranno creare lo scatto perfetto. La competizione si sposterà poi sul piano canoro-danzante: il concorso vedrà una coppia distinguersi sulle altre, e i vincitori potranno riscuotere il meritato premio. I ragazzi, infine, parteciperanno a un nuovo corso: il progetto cinema. Ma fra tutte queste attività ci sarà anche tempo per le bravate: con il favore delle tenebre i più ribelli troveranno, ancora una volta, il coraggio di provare a trasgredire le regole. Riusciranno a sfuggire agli occhi vigili di professori e sorveglianti? Alcuni collegiali, poi, mostreranno lati nascosti e sofferti di sé, e non mancheranno le incomprensioni, perché è sempre molto difficile, in un gruppo, trovare un accordo e pensarla tutti allo stesso modo. Ad accomunare tutti, tuttavia, sarà l’ansia per le interrogazioni e per i voti delle prossime pagelle: l’obiettivo sarà conquistare la sufficienza e la fatidica cravatta rossa.

Il Collegio 6 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del docu-reality sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

