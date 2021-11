Lea film stasera in tv 23 novembre: cast, trama, streaming

Lea è il film stasera in tv martedì 23 novembre 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lea film stasera in tv: cast

La regia è di Mario Tullio Giordana. Il cast è composto da Vanessa Scalera, Linda Caridi, Alessio Praticò, Giulia Lazzarini, Alessio Praticò, Mauro Conte, Matilde Piana, Bruno Torrisi, Annalisa lnsardà, Antonio Pennarella, Diego Ribonì.

Lea film stasera in tv: trama

Lea Garofalo nasce a Petilia Policastro, feudo della ‘ndrangheta in provincia di Crotone, una terra in cui nascere donna vuol dire non essere libera. Il suo destino è segnato: il fratello, Floriano, è il capocosca locale, il compagno, Carlo, gestisce per conto della famiglia spaccio e usura a Milano. Ma Lea, per dare a sua figlia Denise un futuro di libertà, lancia una sfida inaccettabile alle regole criminali. Il 24 novembre 2009 Lea scompare. Denise non è che una ragazzina, potrebbe credere a quello che le racconta il padre: Lea se n’è andata, l’ha lasciata sola. Ma anche Denise non ci sta…

Lea streaming

Lea streaming streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

