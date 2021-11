MARE FUORI 2 SECONDA PUNTATA. Da mercoledì 24 novembre 2021 arriva su Rai 2 la seconda stagione della fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mare Fuori 2 seconda puntata: trama e anticipazioni 24 novembre 2021

Mare Fuori 2 seconda puntata – episodio 3 Io non sono come voi. Naditza esce e, all’insaputa dei suoi genitori, viene data in affidamento alla famiglia di Filippo, in attesa che lui venga trasferito a Milano. Cardiotrap si avvicina sempre più a Gemma. Lino viene adescato dalla ricca e affascinante mamma di Sasà, il ragazzino della Napoli bene. Nell’IPM entra Kubra, sua madre è africana e lei un’italiana di prima generazione.

Mare Fuori 2 seconda puntata – episodio 4 Amare chi fa male. Il magistrato predispone per Carmine il rientro in istituto, ma il ragazzo non vuole che sua figlia sia una Di Salvo e la affida alla madre di Nina. La sua famiglia è in guerra con i Ricci. Per Filippo arriva il trasferimento a Milano dove lo attende Nad. Per salutarlo, Beppe organizza un concerto dove Cardio canta i pezzi scritti con Gemma. Pino è attratto da Kubra, ma la ragazza è ostile con tutti.

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Per commentare in diretta la serie tv Mare Fuori basta andare sull'hashtag ufficiale #MareFuori

