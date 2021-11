STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE QUARTA PUNTATA. Arriva in prima serata su Canale 5 mercoledì 24 novembre 2021 la nuova fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Storia di una famiglia perbene quarta puntata: trama e anticipazioni 24 novembre 2021

Storia di una famiglia perbene trama quarta puntata. All’esame di maturità Maria senza problemi riesce a dimostrare il suo valore. Alessandro la invita al mare, per trascorrere qualche giorno nella villa di famiglia: Maria è combattuta, turbata dal ritorno di Michele, ma decide di seguire Alessandro dietro consiglio della nonna. Intanto il Colonnello Zarra sta rivoluzionando il quartiere, cercando di fare pulizia dalla rete criminale: per prima cosa incastra uno stretto collaboratore della famiglia Straziota, costringendolo a parlare. Maria durante il soggiorno in villa è costretta a subire le angherie ed i dispetti degli amici di Alessandro. Michele, pressato da Maddalena, si allontana da lei e corre da Maria per avvertirla dei cambiamenti nel quartiere e per dirle che è pronto a proteggerla in qualsiasi momento. Una volta ritrovatisi, Maria confessa a Michele che è stato suo padre, Nicola Straziota, ad obbligarla sette anni prima a rinunciare a lui costringendola a scegliere tra la vita del padre Antonio e la fuga insieme.

Storia di una famiglia perbene streaming

Storia di una famiglia perbene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app MediasetPlay disponibile per iOS e Android.

