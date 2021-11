Tutta colpa della Fata Morgana film stasera in tv 24 novembre: cast, trama, streaming

Tutta colpa della Fata Morgana è il film stasera in tv mercoledì 24 novembre 2021 in onda in seconda serata su Rai Premium. Si tratta di un episodio della collana Rai Purché finisca bene. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tutta colpa della Fata Morgana film stasera in tv: cast

La regia è di Matteo Oleotto. Il cast è composto da Nicole Grimaudo, Aurora Quattrocchi, Claudia Potenza, Corrado Fortuna, Davide Iacopini, Tecla Marianna Insolia, Francesca Giovannetti, Fiorenza Pieri.

Tutta colpa della Fata Morgana film stasera in tv: trama

Il sogno di Gabriella (Nicole Grimaudo) si è appena infranto. Insieme alla sua amica Anna voleva aprire la prima spadara a gestione femminile di Scilla, ma un imprenditore di Milano le ha rovinato i piani, comprando la casa diroccata dove avrebbe dovuto sorgere l’attività. Il guastafeste si chiama Claudio, self-made man grondante ottimismo e idee “smart”, uno che invece della spadara ha pensato di costruire un boutique hotel. Deve soltanto trovare qualcuno del posto che lo aiuti a trovare gli arredi giusti, ultimo tassello per iniziare i lavori in cantiere. Destino vuole che Claudio si rivolga a Gabriella. Sulle prime la donna vorrebbe respingerlo, poi riflette diabolicamente su un’idea maturata dopo una chiacchierata con la nonna, e accetta il lavoro. Poiché l’hotel sorgerà sulle ceneri della “casa del violinista”, un luogo considerato maledetto, Gabriella farà diventare reali le dicerie con l’aiuto di Anna e saboterà i lavori.

Intanto, dopo l’iniziale diffidenza, tra Gabriella e Claudio s’instaura un rapporto di complicità: lei, che aveva perso fiducia nel genere maschile dopo l’abbandono del compagno, inizia ad aprirsi; lui, che reputava i meridionali pigri e inaffidabili, è affascinato dalla sua energia e la stima perché sta crescendo una figlia da sola. Ma non corriamo troppo, Gabriella ha in mente ben altro: sfruttando la leggenda del violinista scomparso, si traveste da vecchio e suona il violino in paese, diffondendo la musica con un altoparlante nascosto. Gli scillesi sono terrorizzati e i lavori subiscono una battuta d’arresto. Claudio, disperato, cerca l’appoggio di Gabriella, che inizia ad avere i primi sensi di colpa. Tra i due c’è un momento di tenerezza, ci sono i presupposti per un bacio, ma adesso Gabriella è di fronte a un dilemma morale: come farà a conciliare il piano per sabotare il boutique hotel con l’amore nascente per Claudio?

Tutta colpa della Fata Morgana streaming

Tutta colpa della Fata Morgana streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/raipremium ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

