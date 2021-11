Un professore terza puntata: trama e anticipazioni 25 novembre 2021

UN PROFESSORE TERZA PUNTATA. Giovedì 25 novembre 2021 arriva su Rai 1 la fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un professore terza puntata: trama e anticipazioni 25 novembre

Un professore terza puntata episodio 5 Aristotele. Dante tiene una lezione sulla felicità in Aristotele e chiede ad ognuno di scrivere su un biglietto cosa sia la felicità. Fuori da scuola, continua il corteggiamento con Cecilia, mentre Anita riceve le attenzioni galanti di Ettore, il suo ex. Manuel è nei guai per l’auto distrutta da Simone e per aiutarlo Simone preleva una grossa somma da un suo conto. Dante con uno stratagemma fa credere a Pin che la madre si sia sentita male e finalmente il ragazzo esce di casa. Sbarra fa picchiare Manuel per il ritardo nel riconsegnare l’auto. A soccorrerlo è Simone, che lo porta a casa. Dopo averlo medicato, lo guarda dormire e capisce fino a che punto è innamorato di lui. Nell’altra stanza Dante, con una luce simile negli occhi, osserva Anita addormentata sul divano dopo lo spavento per quanto successo al figlio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un professore terza puntata: trama e anticipazioni 25 novembre

Un professore terza puntata episodio 6 Giordano Bruno. Anita, grata a Dante per come sta cercando di aiutare Manuel, lo bacia. Dante ricambia, ma qualcosa continua a bloccarlo. Convinto che Simone e Manuel non dicano la verità, Dante porta la classe a Campo dei Fiori dove tiene una lezione su Giordano Bruno che per la verità sacrificò la vita. Pin scopre lo stratagemma escogitato da Dante per farlo uscire di casa e si infuria. Dante nel frattempo va a trovare Mimmo, suo studente di Torre del Greco finito in prigione. Manuel scopre che a distruggere l’auto di Sbarra è stato Simone e per questo litigano, ma Simone si convince ancora di più dei suoi sentimenti, confidandoli solo a Laura. Su consiglio di Virginia, Dante fruga nel PC di Simone. Non trova niente di losco, ma scopre che il figlio è innamorato di Manuel.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Un professore streaming

Un professore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Un professore sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Un professore basta andare sull’hashtag ufficiale #ImmaTataranni, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Un professore e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Un professore: link utili