La versione di Fiorella ospiti e anticipazioni 26 novembre 2021

Stasera in tv venerdì 26 novembre 2021 torna in onda su Rai 3 La versione di Fiorella Mannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento.

Rai3 dedica al tema della violenza sulle donne anche la puntata di venerdì 26 novembre, in onda alle 23:30, de La versione di Fiorella. Per parlarne, Fiorella Mannoia avrà ospite l’ex parlamentare e scrittrice Livia Turco, la filosofa Ilaria Gaspari e l’attore Francesco Montanari. “La Versione di Fiorella” prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo (lo storico programma di Rai1 andato in onda tra metà anni ’70 e metà anni ’90) per darne una nuova versione, dove si racconteranno – nel giorno della messa in onda – eventi accaduti nello stesso giorno in altri anni e in qualsiasi parte del mondo, si festeggeranno compleanni, eventi e ricorrenze.

Un programma ogni volta diverso, scandito dalla presenza di ospiti che intervengono nel racconto portando la loro testimonianza diretta o indiretta dei fatti del giorno. La musica è, naturalmente, insieme ai filmati di repertorio uno degli elementi del racconto. Ne La versione di Fiorella le cose a volte si ribalteranno e così gli ospiti si troveranno ad avere ruoli insoliti: ritroveremo attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

La versione di Fiorella streaming

La versione di Fiorella streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

