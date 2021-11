The Good Doctor 4 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quarta stagione venerdì 26 novembre 2021. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 4 trama episodi 26 novembre 2021

The Good Doctor 4 episodio 18 Perdonare o dimenticare. Terzultimo episodio della stagione. Shaun e Lea decidono di passare una giornata al campeggio per stare insieme, rilassarsi e cercare di dimenticare la perdita della loro bambina. Purtroppo fin da subito le cose vanno male: il campeggio è pieno e i due devono ripiegare su un’area di sosta, piove a dirotto, nella tenda dove dormono entra dell’acqua e, come se non bastasse, Shaun si fa male ad una caviglia e Lea deve operarlo nel bosco avendo a disposizione solo un coltello, un amo e della tequila. Nonostante questa serie di vicissitudini, una volta tornati a casa Shaun e Lea si sentono più uniti che mai. Nel frattempo, in ospedale, tra Morgan e Park c’è una divergenza di vedute su come trattare i pazienti.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

