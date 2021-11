THE RESIDENT 2 EPISODI 26 NOVEMBRE 2021. La seconda stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 venerdì 26 novembre 2021. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 3: trama episodi 26 novembre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 12 Il piano perfetto. Conrad riceve la chiamata di un suo ex paziente, Archer, citato in giudizio dalla Red Rock per un salato conto medico che non si può davvero permettere di pagare. Archer è talmente disperato da tentare il suicidio. Conrad riesce a salvargli la vita e spiega tutto a Bell che promette di fare il possibile per aiutarlo. Nic e Mina sono di turno alla loro clinica no profit poco fuori da Atlanta. Le due si trovano a trattare una paziente con problemi cardiaci che necessita immediatamente della sostituzione della batteria della sua VAD. Non ci riescono, la sorte della paziente sembra segnata e, invece, la donna sopravvive. Mina e Nic decidono di ricoverarla immediatamente al Chastain, dove AJ e Mina rimuovono la VAD. Devon ritrova la sua principessa, Nadine, che arriva in pronto soccorso per un bernoccolo in testa. In realtà è solo una scusa, voleva rivederlo e i due, dopo la visita, si baciano. Cain, infine, cerca di avvicinare Andrea, la partner di Bell nell’affare degli integratori.

The Resident 3: trama episodi 26 novembre 2021 su Rai 2

The Resident 3 episodio 13 Conrad torna in gioco. Malgrado Kim vieti a Conrad di recarsi in ospedale e lo metta in lista nera in tutti gli ospedali della zona, il giovane dottore, assieme a Bell ed AJ segue il caso di Dax, un calciatore professionista che presenta strani sintomi. L’uomo si salva e i dottori si rendono conto di quanto sia veramente talentuoso Conrad. Nel frattempo, Devon ha difficoltà a far sì che i pazienti che devono sottoporsi ad operazioni di chirurgia abbiano la priorità per le stanze. Nic entra in azione quando si rende conto che il padre Kyle potrebbe soffrire di una profonda depressione con tendenze suicide. Mina, infine, si rende conto di essersi ormai troppo affezionata alla piccola Michelle.

The Resident streaming

The Resident: link utili